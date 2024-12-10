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Защитник ЦСКА Круговой обратился к болельщикам клуба

Футболист столичного ЦСКА Данил Круговой в своем телеграме опубликовал обращение к болельщикам после последнего матча в 2024 году.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, "армейцы" в 18-м туре РПЛ на выезде одержали победу над "Факелом" со счетом 1:0.

- Армейцы, привет! Очень важно было победить в Воронеже и закончить футбольный год с хорошим настроением. И всё получилось! У нас +3 очка и замёрзшие уши! Уже совсем скоро увидимся! Обязательно носите шапки! - написал защитник ЦСКА.

Круговой выступает за ЦСКА с лета этого года, перейдя в статусе свободного агента. Футболист в общей сложности провел за московскую команду 24 матча, забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость Кругового оценивается в три миллиона евро.

ЦСКА после 18-ти туров имеет в своем копилке 31 балл и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет восемь очков.

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