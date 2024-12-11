Канищев: у Садулаева больше перспектив, чтобы в "Зените" сесть на лавку

- У Садулаева больше перспектив, чтобы в "Зените" сесть на лавку. Хотя это интересный и неплохой футболист. Может, у него когда-то получится, но с подходом, который сейчас работает в "Зените", у него такие же перспективы, как у всех приходящих россиян, - цитирует Канищева "Чемпионат".
24-летний Садулаев в текущем сезоне выходил на поле в составе "Ахмата" в 17 матчах, три раза поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи. Его трудовой договор с грозненским клубом рассчитан до лета следующего года, трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
"Зенит" после 18-ти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 13 очками идет на 15-й строчке в чемпионате.