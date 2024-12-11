"В "Спартаке" Хлусевич не играет. Сложно предположить, на какой позиции будет играть Даниил. Мантуан выглядит неплохо, из-за этого Караваев даже не играет. Хлусевич пригодится "Зениту" для конкуренции. Он точно не сильнее тех, кто есть сейчас в "Зените", - цитирует Горшкова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может перейти в московское "Динамо" или петербургский "Зенит". После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Красно-белые замыкают тройку лидеров и имеют в своем активе 37 очков.
В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт Хлусевича с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Горшков: Хлусевич пригодится "Зениту" для конкуренции. Он точно не сильнее тех, кто есть сейчас
Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков высказался о возможном переходе защитника "Спартака" Даниила Хлусевича в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"