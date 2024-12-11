"Мы находимся в нашем плане, примерно такую задачу по очкам перед собой ставили. Конечно же, в планах не было победы над "Зенитом", для нас это на сегодняшнем этапе развития сравнимо с победой в Лиге чемпионов", - цитирует Морозова Odds.ru
В 18-м туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1.
После 18-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками. Петербуржцы занимают второе место с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
"Акрон" сыграет с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Владелец "Акрона" сравнил выигрыш у "Зенита" с победой в Лиге чемпионов
Владелец "Акрона" Павел Морозов высказался о победе над "Зенитом" в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"