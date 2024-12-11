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Мурад Мусаев: в матчах с "Химками", "Рубином" и "Локомотивом" происходили странные вещи

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил свою команду в первой части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Думаю, отработали на восемь из десяти. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с "Химками", "Рубином" и "Локомотивом" "Краснодар" был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности.

"Краснодар" завершил осеннюю часть сезона на первой строчке в турнирной таблице. "Быки набрали 39 очков и опережают "Зенит", идущий вторым, по дополнительным показателям. Всего в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги команда Мурада Мусаева одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпели лишь одно поражение. Однако в четырех последних турах краснодарцы поделили очки с подмосковными "Химками", казанским "Рубином" и "Локомотивом", а также проиграли столичному "Спартаку" (0:3).

Источник: "РБ Спорт"

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