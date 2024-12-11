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В "Зените" опровергли возможный переход из "Спартака" Хлусевича

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
"Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в "Зенит"? Это не так", - приводит "РБ Спорт" слова Медведева.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что крайний защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич может перебраться в Санкт-Петербург.

В этом сезоне 23-летний игрок принял участие в 14 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России, провел на поле 724 минуты и не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает Хлусевича в пять миллионов евро.

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