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Радимов: "Локомотив" занимает то место, где и должен быть

Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался о выступлении "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- С самого начала представляли, что выдержать длинную дистанцию "Локомотиву" будет тяжело. Они занимают то место, где и должны быть. Могли чуть повыше при определенных обстоятельствах, но считаю, что это нормально для того коллектива, который у них сложился и для первого года, - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

"Локомотив" в 18-м туре РПЛ в гостях поделил очки с "Краснодаром" (0:0). Коллектив Михаила Галактионова в текущем сезоне в 18-ти матчах одержал 11 побед и потерпел пять поражений, два матча завершились ничейным исходом.

"Железнодорожники" с 35 баллами в активе занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 очков.

В 19-м туре РПЛ "Локомотив" на выезде встретится с махачкалинским "Динамо", матч состоится в марте следующего года.

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