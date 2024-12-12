Круговой: Санкт-Петербург остается футбольной столицей России

"Ничего не изменилось. Сезон идет, чемпион не менялся. Санкт-Петербург остается футбольной столицей России, это могут изменить только титулы (других команд)", - приводит слова Кругового "Матч ТВ".
Данил Круговой, выступающий на позиции левого крайнего защитника, пополнил московский ЦСКА летом этого года. Футболист перешел из петербургского "Зенита" в качестве свободного агента. В составе сине-бело-голубых он становился четырехкратным чемпионом России, четырежды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал Кубок России.
За "армейцев" 26-летний игрок провел 24 матча, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.