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"Чемпионат": Вадим Андреев останется генеральным директором "Крыльев Советов"

Источник, знакомый с ситуацией в "Крыльях Советов", сообщил журналистам, что
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Андрееву долго искали замену, главным кандидатом был Дмитрий Кондратов, но в итоге Андреева решили оставить", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

Вадим Андреев занимает должность генерального директора профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" с мая 2021 года. До назначения в самарский клуб он трудился в Латвийской футбольной федерации и в ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Крылья Советов", набрав 18 очков, занимают десятое место в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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