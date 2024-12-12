"Андрееву долго искали замену, главным кандидатом был Дмитрий Кондратов, но в итоге Андреева решили оставить", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Вадим Андреев занимает должность генерального директора профессионального футбольного клуба "Крылья Советов" с мая 2021 года. До назначения в самарский клуб он трудился в Латвийской футбольной федерации и в ФГУП "Спорт-Инжиниринг".
После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Крылья Советов", набрав 18 очков, занимают десятое место в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Вадим Андреев останется генеральным директором "Крыльев Советов"
Источник, знакомый с ситуацией в "Крыльях Советов", сообщил журналистам, что
Фото: ФК "Крылья Советов"