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Дьяков: если "Спартаку" предложат колоссальные деньги, Угальде уйдёт уже этой зимой

Бывший игрок "Динамо" и "Ростова Виталий Дьяков поделился своим мнением, может ли трансфер Угальде состояться уже этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю. Если, конечно, "Спартаку" за него будут предложены колоссальные деньги, то да. Тем не менее красно-белые ведут борьбу за чемпионство. Поэтому, мне кажется, до лета "Спартак" никого отпускать не будет", - приводит слова Дьякова "Матч ТВ".

"Спартак" купил Манфреда Угальде в январе 2024 года за 13 млн евро у команды из чемпионата Нидерландов "Твенте". Контракт между коста-риканским нападающем и футбольным клубом был подписан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро.

В текущем сезоне форвард сборной Коста-Рики в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых 16 раз поразил ворота соперников, 3 отметился голевыми передачами на партнеров по команде и получил 2 желтые карточки.

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