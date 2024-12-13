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Семшов - о спаде Клаудиньо и Вендела: потухшие, нет ни скорости, ни остроты

Бывший центральный полузащитник петербургского "Зенита" Игорь Семшов раскритиковал форму бразильцев "Зенита", отметив их спад как одну из причин неудач клуба.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, в двух последних турах РПЛ действующий чемпион России уступил "Акрону" и "Крыльям Советов".

"Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины. В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой! Отсюда и зенитовские проблемы в атаке", - цитирует Семшова "СЭ".

В первой половине сезона Клаудиньо провёл 15 матчей, в которых не смог отличиться забитыми мячами, но при этом сделал 5 результативных передач. Вендел в 15 матчах смог забить 1 мяч и при этом отдал 8 голевых пасов. Контракты обоих игроков действуют до середины лета 2028 года.

Перед уходом на зимнюю паузу "Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по дополнительным показателям.

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