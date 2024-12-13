"Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Первый раз слышу о такой истории. Немного забавно звучит то, о чем он сказал. А почему он про какую-нибудь другую республику не сказал такого? Как-то его заявление звучит несерьезно, мягко говоря. В принципе никто не имеет права комментировать такие вещи, это серьезная штука", - приводит слова Ташуева "СЭ".
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что чиновники из Чеченской Республики, Республики Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республики договаривались между собой относительно результатов проведения футбольных матчей между местными командами.
Сергей Ташуев является главным тренером футбольного клуба "Ахмат", который базируется в столице Чеченской Республике - Грозном. Кроме того, в названных журналистом регионах функционируют такие команды, как "Алания" (Владикавказ, Северная Осетия) и "Спартак-Нальчик" (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).
"Звучит несерьезно". Ташуев ответил Орлову про договорные матчи на Северном Кавказе
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал заявление спортивного комментатора Геннадия Орлова про организацию чиновниками из республик Северного Кавказа договорных матчей.
Фото: РФК "Ахмат"