- Для нас понятны позиции, которые мы хотим усилить. Почти всегда команды смотрят центральную ось. Думаю, что если придут три человека, будет хорошо. Больших изменений делать не надо. И на выход кто-то может уйти.
Новичок этого сезона российской Премьер-лиги "Динамо" Махачкала завершило первую часть сезона на 11-й позиции в турнирной таблице. Махачкалинцы набрали 17 очков в 18 стартовых турах чемпионата России. От зоны стыковых матчей команду отделяет один балл.
Напомним, сезон возобновится 2 марта 2025 года. В рамках 19-го тура первенства страны "Динамо" примет на своем поле в Каспийске столичный "Локомотив".
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Динамо" Махачкала: если придут три человека, будет хорошо
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала