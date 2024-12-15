Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Сити
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Саутгемптон
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
АтлетикНе начат
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Барселона
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
14:30
МонцаНе начат
Болонья
17:00
ФиорентинаНе начат
Парма
17:00
ВеронаНе начат
Комо
20:00
РомаНе начат
Милан
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
НиццаНе начат
Ренн
19:00
АнжеНе начат
Гавр
19:00
СтрасбургНе начат
Брест
19:00
НантНе начат
ПСЖ
22:45
ЛионНе начат

Червиченко: шансы "Спартака" на чемпионство - как увидеть динозавра на улице

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о шансах красно-белых на завоевание чемпионства в РПЛ.
Фото: личный архив Андрея Червиченко
- Шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство? Это как увидеть динозавра на улице: 50% - да, 50% - нет. Или встретишь, или не встретишь. То же самое и здесь. Всё может быть. Если у "Спартака" в дальнейшем будет такая же впечатляющая серия, как в конце осенней части чемпионата, а у лидеров случится провал, то возможно. Проблема "Спартака" в том, что пока его игра держится только на кураже и белой полосе Барко и Угальде. Выбывает любой из них по травме или карточкам - всё, "Спартаку" уже нечем поставить соперника в тупик, - передаёт слова Червиченко Matchtv.ru.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от находящихся выше "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка. Текущая победная серия московского клуба в РПЛ составляет 6 матчей, в ноябре и декабре 2024 года "Спартак" проиграл только "Ростову" в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России - 0:1, 1:2.

Последнее на данный момент чемпионское звание "Спартак" выигрывал по итогам сезона-2016/2017. Всего на счету красно-белых 10 российских чемпионств, 9 из которых были выиграны в период с 1992 по 2001 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится