- Шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство? Это как увидеть динозавра на улице: 50% - да, 50% - нет. Или встретишь, или не встретишь. То же самое и здесь. Всё может быть. Если у "Спартака" в дальнейшем будет такая же впечатляющая серия, как в конце осенней части чемпионата, а у лидеров случится провал, то возможно. Проблема "Спартака" в том, что пока его игра держится только на кураже и белой полосе Барко и Угальде. Выбывает любой из них по травме или карточкам - всё, "Спартаку" уже нечем поставить соперника в тупик, - передаёт слова Червиченко Matchtv.ru.
По итогам осенней части сезона-2024/2025 московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от находящихся выше "Краснодара" и петербургского "Зенита" составляет 2 очка. Текущая победная серия московского клуба в РПЛ составляет 6 матчей, в ноябре и декабре 2024 года "Спартак" проиграл только "Ростову" в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России - 0:1, 1:2.
Последнее на данный момент чемпионское звание "Спартак" выигрывал по итогам сезона-2016/2017. Всего на счету красно-белых 10 российских чемпионств, 9 из которых были выиграны в период с 1992 по 2001 год.
Червиченко: шансы "Спартака" на чемпионство - как увидеть динозавра на улице
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о шансах красно-белых на завоевание чемпионства в РПЛ.
Фото: личный архив Андрея Червиченко