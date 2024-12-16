"Я думаю, что "Спартаку" нужен правый защитник. Не случайно пишут, что Хлусевич может уйти. У них хватает игроков, с которыми можно расстаться. Но Абену Станкович будет держать в команде. Потому что его уход будет признанием его тренерского провала, ведь он раньше играл у него в венгерском "Ференцвароше". Он его пригласил, он за него бьется", - приводит слова Сафонова "РИА Новости".
Миенти Абена является игроком московского "Спартака" с августа 2024 года, когда красно-белые выкупили игрока сборной Суринама у венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро. Защитник и футбольный клуб заключили друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26. После перехода Абена в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 62,2 мин. за игру), в которых получил одну красную карточку.
Ранее СМИ сообщали, что 30-летний футболист входит в число восьми игроков, с которыми красно-белые хотят расстаться в зимнее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тыс. евро.
Агент Сафонов: уход Абены из "Спартака" будет признанием тренерского провала Станковича
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о перспективах в составе московского "Спартака" суринамского защитника Миенти Абены.
Фото: ФК "Спартак"