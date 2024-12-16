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Камоцци: Батракову будет в "Спартаке" непросто попасть в стартовый состав

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Этот сезон Батраков должен завершить в "Локомотиве", а летом уже сможет думать, над тем, как перейти в другой клуб. Сейчас менять команду для Батракова будет неправильно. Может ли Батраков перейти в "Спартак"? В "Спартаке" сейчас большая конкуренция, ему будет там непросто попасть в стартовый состав. Батраков — интересный игрок, но ему есть куда развиваться, чтобы перейти в российский топ-клуб", — приводит слова Камоцци Metaratings.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний полузащитник в составе "железнодорожников" в общей сложности 23 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников, 8 раз отметиться голевыми передачами на партнеров по команде и 7 раз получить желтые карточки.

Кроме того, в ноябре Батраков в товарищеских матчах с командами Брунея и Сирии дебютировал в основном составе сборной России и сумел забить один гол. По итогам 2024 года полузащитник был признан лучшим молодым футболистом России.

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