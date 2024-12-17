- "Динамо" - в чемпионской гонке. Проблемы "Динамо" всем понятны - команда не играет в обороне так, как хотелось бы. Это связано с последними приобретениями клуба. Даса и Бальбуэна - это не те защитники, которые способны решать большие задачи, - передает слова Кобелева "РБ Спорт".
Напомним, "Динамо" в 18-м туре РПЛ на своем поле разгромило подмосковные "Химки" со счетом 4:1.
Бело-голубые под руководством Марцела Лички в текущем сезоне РПЛ провели 18 матчей, в которых одержали 10 побед и потерпели три поражения, пять матчей завершились вничью. Динамовцы с 35 баллами в активе занимают четвертое место в турнирной таблице.
На первом месте в РПЛ идет "Краснодар", у которого 39 очков. Также в тройку лидеров входят "Зенит" и "Спартак", у которых 39 и 37 очков соответственно.
Кобелев оценил шансы "Динамо" на чемпионство
Экс-наставник столичного "Динамо" Андрей Кобелев выразил мнение, что бело-голубые участвуют в борьбе за чемпионство в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ