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"У меня всегда будет предпочтение к россиянину". Червиченко назвал футболиста, которого считает прорывом года в РПЛ

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, кого считает прорывом года в российском футболе.
Фото: личный архив Андрея Червиченко
- Батраков - прорыв года в российском футболе. На мой взгляд, он выделялся в течение всего года. Даже если кто-то и был ещё, у меня всегда будет предпочтение к россиянину. Я ни у кого не увидел большего прогресса, чем у Батракова, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

19-летний полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков начал выступать за взрослый состав "железнодорожников" в марте 2024 года. В текущем сезоне на счету Батракова 11 голов и 8 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. С 10 забитыми мячами в РПЛ Алексей занимает вторую строчку в гонке бомбардиров, уступая только 22-летнему костариканцу Манфреду Угальде ("Спартак"), в активе которого 15 голов.

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