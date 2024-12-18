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Комличенко: об уходе Карпина из "Ростова" сейчас никто не задумывается. На повестке нет этого вопроса

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о степени возможности ухода из команды её главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РФС
- Георгич сколько уже в "Ростове"? Если тотал брать, то лет семь, наверное. Даже больше. Когда тренер так долго в одной команде, она становится тренерской. Но всё в этой жизни бывает. Карпин уже уходил. Как он говорит: "Никто не умер. Никакой трагедии не случилось. Жизнь продолжается". Мы профессиональные футболисты. О его уходе сейчас никто не задумывается. На повестке нет этого вопроса, - цитирует Комличенко "Чемпионат".

55-летний Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года по настоящее время за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года, который специалист провёл на посту главного тренера сборной России. С марта 2022 года Карпин совмещает должности наставника в клубе и национальной команде.

В пяти полных сезонах под руководством Валерия Карпина "Ростов" занимал 4-е, 5-е, 7-е и дважды 9-е место. Четвёртое и пятое места жёлто-синих с Карпиным вошли в топ-3 лучших результатов клуба в чемпионате России за всю историю, уступив только серебряным медалям в сезоне-2015/2016 под руководством Курбана Бердыева.

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