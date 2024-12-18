"Я не очень понимаю, почему Карпина так сильно волнует работа комментаторов. Но в целом я с ним согласен. Футбольный комментатор абсолютно не должен оценивать футболистов, не их это царское дело. Иное дело – скромный комментатор лыжных гонок, биатлона, плавания, гребли. Здесь мы, комментаторы этих видов спорта, имеем полное право так делать. Отсюда какой выход? Футбольным комментаторам надо прибавлять, чтобы достигнуть нашего невероятного уровня", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".
Ранее главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин выразил мнение, что футбольные комментаторы в России неправильно поступают, оценивая в репортаже федерального канала действия футболистов на поле во время матча. Напомним, что до своего назначения в "Ростове" Карпин с июля 2016 г. по июль 2017 г. трудился экспертом на телеканале "Матч ТВ", а с 16 февраля по 24 июля 2017 г. он совмещал эту работу с выполнением обязанностей главного редактора футбольных трансляций.
Губерниев: футбольным комментаторам надо прибавлять, не их это царское дело оценивать футболистов
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления главного тренера сборной России Валерия Карпина о работе футбольных комментаторов.
Фото: ФК "Локомотив"