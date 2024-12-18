"Прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков. Талант парня сочетается с неприсущей зрелостью и сильным характером. Поэтому назову Алексея", - цитирует Григоряна "Чемпионат".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее представитель игрока, Владимир Кузьмичев, сообщил, что руководство клуба планирует продлить контракт с Батраковым во время зимних сборов.
Григорян: прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков
Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"