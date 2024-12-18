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Григорян: прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков

Российский тренер Александр Григорян высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Прорыв 2024 года в российском футболе — конечно, Батраков. Талант парня сочетается с неприсущей зрелостью и сильным характером. Поэтому назову Алексея", - цитирует Григоряна "Чемпионат".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее представитель игрока, Владимир Кузьмичев, сообщил, что руководство клуба планирует продлить контракт с Батраковым во время зимних сборов.

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