"Зиньковский — очень средний игрочок. На три с плюсом. Нет у него хороших бойцовских качеств, предугадывания игровых ситуаций. Действует по обстоятельствам. У нас таких футболистов много. Ладно хоть он не хулиган, как Бабич", - цитирует Пономарева Legalbet.
В сезоне-2024/2025 Антон Зиньковский принял участие в 13-ти матчах московского "Спартака" во всех турнирах и записал на свой счет 3 результативные передачи. Рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, контракт Антона с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что полузащитник может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно. По информации инсайдера Ивана Карпова, на полузащитника претендуют московский "Локомотив" и подмосковные "Химки".
Пономарев: Зиньковский - очень средний игрочок: на три с плюсом
Фото: ФК "Спартак"