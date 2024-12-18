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Представитель Батракова рассказал о контактах с европейскими клубами

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, рассказал о контактах с европейскими клубами.
"Что касается "Фиорентины", у меня был разговор с европейским посредником, который вышел на меня. Были звонки людей, представлявших половину команд Бундеслиги. Но там всё быстро закончилось. Эти посредники просто по максимуму стараются собрать информацию, чтобы понять, какие шаги предпринять в случае интереса", - цитирует Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Манчестер Сити" следит за выступлениями Алексея Батракова. Владимир Кузьмичев сообщал, что руководство московского клуба планирует продлить контракт с полузащитником во время зимних сборов клуба.

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