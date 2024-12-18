"Зениту" нужна внутренняя перестройка. Да, скорее не революция, а перестройка. Если кто-то из игроков не понимает, что на кону стоят золотые медали, если кто-то уже не может включиться, перестроиться, с ними надо расставаться. Продавать или отдать в аренду. Предстоит большая работа", - приводит слова Орлова "СЭ".
В сезоне-2024/25 петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 39 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" по итогам результата личной встречи.
Кроме того, сине-бело-голубые продолжают своё выступление в Кубке России - в марте 2025 г. "Зенит" на стадии 1/2 финала Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграет против футбольного клуба "Ростов".
"Предстоит большая работа". Орлов заявил, что "Зениту" нужна перестройка
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, в каком состоянии в текущем сезоне РПЛ находится петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"