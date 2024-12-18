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Татьяна Тарасова: футбола в России нет и не будет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о национальных видах спорта в России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи — это наше. В этих видах спорта мы в числе лучших. А в футболе успехов нет", — приводит слова Тарасовой "РБ Спорт".

В декабре ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 27% россиян считают национальным видом спорта хоккей. В то же время футбол и фигурное катание было выбрано 9% респондентов. Кроме того, в сентябре ВЦИОМ провёл еще один опрос, результаты которого зафиксировали пятикратное падание интереса к футболу в стране, а доля равнодушных к данному виду спорта, наоборот, возросла до 77%.

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