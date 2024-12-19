"Завтра встречаюсь с руководством "Локомотива", считайте, что это только первый раунд переговоров. Каких-то ожиданий от этой встречи нет. Не думаю, что завтра все решим, но встреча будет. Нужно услышать позиции друг друга, и уже от этого будем отталкиваться", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее представитель игрока сообщил, что соглашение будет пролонгировано во время зимних сборов.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Представитель Батракова: первый раунд переговоров с "Локомотивом" состоится завтра
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, сообщил о переговорах с руководством клуба.
Фото: ФК "Локомотив"