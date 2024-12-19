Отец Александра Кокшарова объяснил, почему сын отказался от перехода заграницу в пользу "Пари НН"

"С руководством "Краснодара" пришли к выводу, что Саше нужна игровая практика, которой не было здесь. Поэтому приняли решение уйти в аренду до конца сезона, после чего вернуться обратно. "Пари НН" показал свой интерес, мы с ними обо всем договорились. Другие варианты? Клубы называть не буду, но были предложения из-за границы. Мы приняли решение, что на полгода менять страну нецелесообразно", - приводит слова Эдуарда Кокшарова "ВсеПроСпорт".
19 декабря стало известно, что футбольные клубы "Краснодар" и "Пари Нижний Новгород" заключили друг с другом арендное соглашение, согласно которому 19-летний нападающий Александр Кокшаров до конца сезона на правах аренды проведёт в составе нижегородского футбольного клуба.
Александр Кокшаров является воспитанником "Краснодара". Его контракт с "быками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портала Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 500 тыс. евро.