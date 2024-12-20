«Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры. Потому что так обычно и бывает: как только какой-нибудь футболист начинает играть немного лучше других, то к нему сразу кто-то начинает проявлять интерес. Это связано с агентскими организациями, которые искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», — заявил Сёмин в интервью «РИА Новости Спорт».
Недавно появились слухи о том, что клубы Английской Премьер-Лиги проявляют интерес к Угальде. В этот список входят такие известные команды, как «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Существует вероятность, что трансфер может состояться уже этой зимой.
В 18 играх текущего сезона Российской Премьер-лиги 22-летний футболист из Коста-Рики забил 15 мячей и сделал 3 голевые передачи. Молодой нападающий принял участие в половине голов «Спартака» за эти 18 туров.
Манфред перешёл в клуб в конце прошлого зимнего трансферного окна, 29 января 2023 года, из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро. Его контракт с командой рассчитан на 4,5 года и действует до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Угальде составляет 15 миллионов евро.
Юрий Семин: интерес английских клубов к Угальде - это обычные агентские игры
Российский футбольный тренер Юрий Сёмин выразил своё мнение о слухах, связывающих нападающего «Спартака» Манфреда Угальде с топ-клубами АПЛ.
Фото: ФК "Спартак"