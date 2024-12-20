- У Рифата контракт по схеме "1+1". Там, скорее всего, всё будет нормально. Травма немного смазала впечатление, до этого он набрал неплохую форму. Думаю, с ЦСКА мы продлим отношения в рамках автоматической пролонгации, потому что тренер знает его по предыдущей совместной работе и очень надеется на него.
Атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к московскому ЦСКА, который возглавил Марко Николич, в минувшее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за столичный "Локомотив". Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года, с опцией продления еще на один сезон. В составе "армейцев" 28-летний хавбек провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Источник: "РИА Новости"
Агент Жемалетдинова: думаю, мы продлим отношения с ЦСКА
Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинов Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА