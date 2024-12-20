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Агент Жемалетдинова: думаю, мы продлим отношения с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинов Владимир Кузьмичев прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
- У Рифата контракт по схеме "1+1". Там, скорее всего, всё будет нормально. Травма немного смазала впечатление, до этого он набрал неплохую форму. Думаю, с ЦСКА мы продлим отношения в рамках автоматической пролонгации, потому что тренер знает его по предыдущей совместной работе и очень надеется на него.

Атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов присоединился к московскому ЦСКА, который возглавил Марко Николич, в минувшее трансферное окно на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за столичный "Локомотив". Стороны подписали соглашение до 30 июня 2025 года, с опцией продления еще на один сезон. В составе "армейцев" 28-летний хавбек провел 17 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Источник: "РИА Новости"

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