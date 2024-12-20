- Знаю человека, который сказал Федорищеву про 36 млн долга? Да. Других подробностей не будет. Это был Кондратов? После проверки правоохранительных органов можно будет дать более развернутый ответ по всем вопросам.
Как сообщалось ранее, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары накопился долг в размере 36 миллионов рублей перед неизвестными лицами, которые, предположительно, замешаны в коррупционных схемах в судейском сообществе российского футбола. Кроме того, глава региона сообщил, что в этой системе, связанной с коррупцией, участвуют около десяти команд РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Каманцев признался, что знает того, кто сказал Федорищеву про долг "Крыльев Советов"
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что знает человека, рассказавшего главе Самарской области о долге "Крыльев Советов".
Фото: РФС