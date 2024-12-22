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Радченко назвал Глушенкова и Батракова главными претендентам на отъезд в Европу в 2025 году

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился своим мнением на счёт того, кто из игроков РПЛ в 2025 году сможет продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
"Главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году? Если уезжать, то в топ-чемпионат. В этих лигах интересуются молодыми игроками, которые проявляют себя не один сезон, держат поднятую планку годами. По одному сезону вряд ли будут делать выводы. Поэтому назову Максима Глушенкова, который, к сожалению, получал травмы. Но назову ещё более молодого Алексея Батракова", — приводит слова Радченко Legalbet.

Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с июля 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили хавбека у московского "Локомотива" за 6,3 млн евро. После перехода в составе своей новой команды полузащитник в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 10 голов, отдал партнерам 2 голевые передачи.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне на счету полузащитника 23 участия в официальных матчах, где ему удалось забить 11 голов и отметиться 8 результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова, чей контракт с "Зенитом" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28 в 15 млн евро, а рыночную стоимость Батракова, чье соглашение рассчитано на срок до конца сезона-2026/27, - в 8 млн евро.

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