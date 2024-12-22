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"Возможно, все расстрелял в "Спартаке". Широков - о результативности Соболева в "зените"

Бывший хавбек "Зенита" Роман Широков оценил игру форварда Александра Соболева за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Может быть, Соболев пока не адаптировался... Возможно, все расстрелял в "Спартаке". Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет", - цитирует Широкова "СЭ".

Центральный нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из столичного "Спартака" в это летнее трансферное окно. В 12 матчах за сине-бело-голубых в российской Премьер-лиге 27-летний форвард не сумел отличиться голевыми действиями. Однако футболист записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу в 5 играх Кубка России, проведя на поле 287 минут.

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