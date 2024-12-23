"На мой взгляд, по составу ЦСКА не на своем месте сейчас. Такая команда не должна быть на шестой строчке. Проблемы с командной игрой прослеживаются — это то, над чем и будет работать тренер во время зимних сборов. Все еще возможно изменить, времени достаточно", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. "Армейцы" отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на восемь баллов.
Этим летом команду возглавил сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве". В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином" с общим счетом 3:0. В полуфинале верхней сетки команда Марко Николича проведет два матча с московским "Динамо".
Тарханов: по составу ЦСКА не должен находиться на шестом месте
Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"