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Орлов: "Зениту" нужно брать высококлассных футболистов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил, что нужно "Зениту" для победы в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Зениту" необходимо брать высококлассных футболистов. Необходим быстрый нападающий, поскольку командной скорости петербуржцам явно не хватает, - передает слова Орлова bobsoccer.ru.

Клуб с берегов Невы ушел на зимнюю паузу, находясь на второй строчке в турнирной таблице. "Зенит" уступает "Краснодару" лишь по дополнительным показателям, у обоих клубов по 39 очков. В тройку лидеров также входит столичный "Спартак" (37 баллов).

В первом матче после зимней паузы коллектив Сергея Семака на своем поле примет ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ, матч пройдет в марте следующего года.

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