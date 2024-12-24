- "Зениту" необходимо брать высококлассных футболистов. Необходим быстрый нападающий, поскольку командной скорости петербуржцам явно не хватает, - передает слова Орлова bobsoccer.ru.
Клуб с берегов Невы ушел на зимнюю паузу, находясь на второй строчке в турнирной таблице. "Зенит" уступает "Краснодару" лишь по дополнительным показателям, у обоих клубов по 39 очков. В тройку лидеров также входит столичный "Спартак" (37 баллов).
В первом матче после зимней паузы коллектив Сергея Семака на своем поле примет ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ, матч пройдет в марте следующего года.
Орлов: "Зениту" нужно брать высококлассных футболистов
Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил, что нужно "Зениту" для победы в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ