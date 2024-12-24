"Интерес "Манчестер Сити" – это что-то из разряда фантастики. Для всех очевидно, что английский клуб не будет рассматривать российского игрока из РПЛ из-за сложившейся политической ситуации. Это невозможно. Что касается "Фиорентины", у меня был разговор с одним европейским посредником, но я объяснил ему, что на тот момент Батракова было невозможно выкупить по условиям контракта", - приводит слова Кузьмичева Metaratings.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Действующее соглашение между 19-летним игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. При этом Владимир Кузьмичев ранее заявлял о начале переговоров с "железнодорожниками" по поводу заключения нового контракта.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
Представитель Батракова: интерес "Манчестер Сити" – это что-то из разряда фантастики
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал новости об интересе к его клиенту зарубежных клубов.
Фото: ФК "Локомотив"