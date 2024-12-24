"Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей. Эти слова это подчеркивают. Человек должен сказать спасибо за то, что его где?то откапали и дали два года футбольной жизни. Была бы совесть, он бы молчал. А нефутбольных бессовестных людей много. Как можно такое говорить?", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Ранее Гильермо Абаскаль, который с июня 2022 г. до апреля 2024 г. занимал должность главного тренера московского "Спартака", заявил, что его тренерский штаб полностью подготовил и создал нынешнюю команду красно-белых.
Наставником "Спартака" с мая 2024 года является сербский специалист Деян Станкович. Под руководством его тренерского штаба москвичи в 18 матчах чемпионата России по футбола текущего сезона набрали 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать команде третье место в турнирной таблице РПЛ.
Мостовой - о словах Абаскаля: как можно такое говорить? Была бы совесть, он бы молчал
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявление бывшего главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаль о роли своего тренерского штаба в текущих результатах команды.
Фото: ФК "Спартак"