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Источник: "Спартак" планирует увеличить сумму отступных за Угальде до 60 млн евро

"Спартак" собирается подписать новый контракт со своим нападающим Манфредом Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Legalbet, на фоне слухов об интересе к футболисту со стороны европейских топ-клубов, "Спартак" планирует продлить соглашение с 22-летним форвардом и увеличить сумму отступных в контракте с 30 миллионов евро до 60 миллионов. Также отмечается, что переговоры пока идут медленно.

Угальде в текущем сезоне является лучшим бомбардиром РПЛ - в 18 матчах чемпионата нападающий забил 15 голов и сделал три ассиста на партнеров. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года, трансферная стоимость Угальде оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация, что Угальде входит в список интересов "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенала" и ряда других клубов.

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