По информации Legalbet, на фоне слухов об интересе к футболисту со стороны европейских топ-клубов, "Спартак" планирует продлить соглашение с 22-летним форвардом и увеличить сумму отступных в контракте с 30 миллионов евро до 60 миллионов. Также отмечается, что переговоры пока идут медленно.
Угальде в текущем сезоне является лучшим бомбардиром РПЛ - в 18 матчах чемпионата нападающий забил 15 голов и сделал три ассиста на партнеров. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года, трансферная стоимость Угальде оценивается в 15 миллионов евро.
Ранее в СМИ была информация, что Угальде входит в список интересов "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенала" и ряда других клубов.
Источник: "Спартак" планирует увеличить сумму отступных за Угальде до 60 млн евро
"Спартак" собирается подписать новый контракт со своим нападающим Манфредом Угальде.
Фото: ФК "Спартак"