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Радимов: Абаскаль скучает по России: бабла дали, результата не требовали. Другое дело, что Россия по нему не скучает

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о экс-тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
— Похоже, Гильермо скучает по России...

— Конечно, скучает. А что – лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно, скучает! Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает – и очень давно. А "Спартак", как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года и был отправлен в отставку в ноябре этого года. Под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После работы в "Спартаке" Абаскаль возглавил "Гранаду", однако был отправлен в отставку уже спустя три месяца.

Этим летом главным тренером красно-белых стал Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров команда сербского специалиста располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

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