— Похоже, Гильермо скучает по России...
— Конечно, скучает. А что – лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно, скучает! Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает – и очень давно. А "Спартак", как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года и был отправлен в отставку в ноябре этого года. Под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После работы в "Спартаке" Абаскаль возглавил "Гранаду", однако был отправлен в отставку уже спустя три месяца.
Этим летом главным тренером красно-белых стал Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров команда сербского специалиста располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Радимов: Абаскаль скучает по России: бабла дали, результата не требовали. Другое дело, что Россия по нему не скучает
Фото: ФК "Спартак"