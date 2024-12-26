«Корнеев – великолепный кандидат на пост спортивного директора ЦСКА! Игорь Владимирович – человек с большой буквы, поигравший в Испании и Голландии, поработавший в «Зените» и «Локомотиве». Он знает несколько языков, может поехать в любую точку мира и вести диалоги. В общем, без проблем бы справился с этой работой. Но буду удивлен, если его позовут», — отметил Кузнецов "РБ Спорт".
49-летний Корнеев вместе с Кузнецовым выступал за ЦСКА и испанский «Эспаньол». Затем полузащитник сборной России играл за «Барселону», где его партнерами по команде были такие известные футболисты, как Стоичков, Куман и Хаджи, а руководил ими Йохан Кройф.
После завершения карьеры Корнеев занимал должности спортивного директора в «Зените» с 2009 по 2012 год и в московском «Локомотиве» в 2016 году. В 2019–2020 годах он был советником президента «Монако».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда под руководством Марко Николича занимает шестое место с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.
Дмитрий Кузнецов назвал Корнеева идеальным кандидатом на пост спортивного директора ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА и футбольный тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможной замене Андрея Мовсесьяна, покидающего должность спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"