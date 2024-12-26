Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Эвертон1 тайм
Челси
18:00
ФулхэмНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ТоттенхэмНе начат
Саутгемптон
18:00
Вест ХэмНе начат
Борнмут
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
18:00
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛестерНе начат

Дмитрий Кузнецов назвал Корнеева идеальным кандидатом на пост спортивного директора ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА и футбольный тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможной замене Андрея Мовсесьяна, покидающего должность спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"
«Корнеев – великолепный кандидат на пост спортивного директора ЦСКА! Игорь Владимирович – человек с большой буквы, поигравший в Испании и Голландии, поработавший в «Зените» и «Локомотиве». Он знает несколько языков, может поехать в любую точку мира и вести диалоги. В общем, без проблем бы справился с этой работой. Но буду удивлен, если его позовут», — отметил Кузнецов "РБ Спорт".

49-летний Корнеев вместе с Кузнецовым выступал за ЦСКА и испанский «Эспаньол». Затем полузащитник сборной России играл за «Барселону», где его партнерами по команде были такие известные футболисты, как Стоичков, Куман и Хаджи, а руководил ими Йохан Кройф.

После завершения карьеры Корнеев занимал должности спортивного директора в «Зените» с 2009 по 2012 год и в московском «Локомотиве» в 2016 году. В 2019–2020 годах он был советником президента «Монако».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги команда под руководством Марко Николича занимает шестое место с 31 очком. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится