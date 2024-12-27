- Повторюсь: на 30 тыс в месяц я точно выживу, а вот без журналистов, наверное, ни дня, - написал Круговой в телеграм-канале.
Ранее защитник "армейцев" сообщил, что ему хватило бы 30 тысяч рублей в месяц, если бы он жил на базе ЦСКА, однако с семьей на эту сумму он бы не смог прожить.
26-летний Круговой является футболистом красно-синих с лета этого года, подписав контракт на четыре сезона. В текущем сезоне РПЛ Круговой выходил на поле в 18 поединках, забил один гол и сделал четыре ассиста на партнеров. Трансферная стоимость защитника ЦСКА оценивается в три миллиона евро.
Круговой иронично прокомментировал свои слова о том, что сможет прожить на 30 тысяч рублей
Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свои слова о том, что сможет прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: Официальный сайт РПЛ