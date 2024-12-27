- Возвращаясь к Пьяничу, я, как и Николич, думаю, что Миралем заиграет весной. В последние два сезона он играл в Эмиратах, у него не было травм, которые влияли бы на игру. Но после Пьянич был несколько месяцев без команды, поэтому сразу показывать свой уровень был не готов. Если будет жив-здоров, уверен, что очень поможет команде, - передает слова Тошича "Чемпионат".
34-летний Пьянич заключил соглашение с ЦСКА 26 сентября в статусе свободного агента, контракт подписан по схеме "1+1". С того момента босниец, ранее выступавший в составе "Ювентуса" и "Барселоны", провел за московскую команду 11 матчей, отметился одной голевой передачей и получил две желтые карточки.
ЦСКА по итогам 18 туров с 31 баллом в активе располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В последнем матче 2024 года ЦСКА в гостях победил с минимальным счетом "Факел" (1:0). После возобновления РПЛ "армейцы" в гостях встретятся с "Зенитом", матч пройдет в начале марта.
Тошич: думаю, весной Пьянич заиграет в ЦСКА
Экс-футболист столичного ЦСКА Зоран Тошич считает, что полузащитник "армейцев" Миралем Пьянич сможет в весеннем отрезке чемпионата показать свой лучший футбол.
Фото: Официальный сайт РПЛ