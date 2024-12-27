- Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет "Спартака", - передает слова руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова "Матч ТВ".
Напомним, Тиль пополнил состав "Спартака" летом 2019 года, перейдя из нидерландского АЗ за 15 миллионов евро. Через год футболиста у "Спартака" арендовал "Фрайбург", после чего - "Фейеноорд". Летом 2022 года футболист стал игроком ПСВ.
Тиль за период карьеры в "Спартаке" принял участие в 24 матчах, в которых забил два мяча и трижды ассистировал партнерам. Сейчас стоимость 27-летнего полузащитника ПСВ оценивается в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне Эредивизи Тиль провел 16 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с ПСВ рассчитан до лета 2026 года.
"Спартак" добился выплаты от ПСВ за переход Гуса Тиля
В "Спартаке" сообщили, что клуб получил от ПСВ выплату за полузащитника Гуса Тиля.
Фото: ФК "Спартак"