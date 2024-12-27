"Дзюба — своеобразный, с мощнейшим характером человек. Он что думает, то и говорит. Но в жизни сложно ему придется, потому что, мне кажется, он не знает, где можно говорить, а где нельзя", - приводит слова Ледяхова "Матч ТВ".
Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона". В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 11 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось в общей сложности забить в ворота соперников 3 гола и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи.
Ледяхов: в жизни Дзюбе придётся сложно - он не знает, где можно говорить, а где нельзя
Бывший главный тренер "Ротора", "Ахмата" и "Балтики" Игорь Ледяхов высказался о характере нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"