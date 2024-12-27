"Для меня он положительный герой, однозначно. Я понимаю, за что его критикуют, но люди не знают всей ситуации, не знают, что там было изнутри. Переживал ли он? Конечно, ему было не всё равно. Он многое сделал для клуба, принёс много пользы и трофеев. Всё это нельзя списывать со счётов. Любит ли он ЦСКА до сих пор? Конечно. Этот клуб в его сердце, однозначно. В нём он всегда отдавал всего себя", — приводит слова Ахметова Legalbet.
Марио Фернандес выступал в составе московского ЦСКА с июля 2012 г. до июля 2022 г. Вместе с "армейцами" бразильский защитник трижды становился чемпионом России.
В июле 2023 года после полугодичного выступления за бразильский "Интернасьонал" Марио Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". Но после завершения сезона-2023/24 34-летний футболист и сине-бело-голубые по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. В настоящее время он остается без команды.
Ахметов: Марио Фернандес - положительный герой. Ему было не всё равно, и он до сих пор любит ЦСКА
Полузащитник петербургского "Зенита" Ильзат Ахметов высказался о бывшем партнере по команде защитнике Марио Фернандесе, который ранее выступал за ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"