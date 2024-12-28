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Камоцци: переход Николсона можно назвать худшим среди трансферов "Спартака" последнего времени

Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу перехода к красно-белым ямайского форварда Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"
- Переход Николсона можно назвать худшим среди трансферов "Спартака" последнего времени. Потратили огромные деньги за не очень хорошего футболиста, - передаёт слова Камоцци Metaratings.ru.

27-летний нападающий сборной Ямайки Шамар Николсон перешёл в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 4 гола и 2 результативных паса в 14 матчах за красно-белых во всех турнирах.

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