- Состав у команды очень хороший, они могут совершенно однозначно конкурировать с "Зенитом" в этом плане, но что-то как будто сломалось. Может быть, причиной тому нервная концовка прошлого сезона, когда всё было в их руках, но они упустили возможность впервые за долгое время выиграть чемпионский титул. И вот этот психологический момент в какой-то степени мог сказаться. Потому что, имея такой состав, игроков такого уровня, "Динамо" должно было как минимум идти вровень с "Зенитом", - передаёт слова Кирьякова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" по итогам осенней части текущего сезона-2024/2025 занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги четвёртое место, набрав 35 очков в 18 сыгранных матчах. Бело-голубые на 4 очка отстают от занимающих две первые строчки "Краснодара" и петербургского "Зенита" и на 2 очка от идущего третьим московского "Спартака", опережая при этом находящийся на пятой позиции столичный "Локомотив" только по результату личной встречи.
В 30 туре сезона-2023/2024 "Динамо" упустило шанс завоевать чемпионский титул - для этого бело-голубым требовалось хотя бы не проиграть "Краснодару", игра закончилась победой чёрно-зелёных со счётом 1:0.
Кирьяков: с таким составом "Динамо" должно было как минимум идти вровень с "Зенитом"
Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков оценил итоги осенней части текущего сезона для бело-голубых.
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