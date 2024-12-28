- Естественно, мы понимаем его огромную значимость, вклад и так далее. Мы с ним встретились на эту тему, поговорили, договорились, что мы до конца года будем сконцентрированы на достижении тех целей, которые перед нами поставлены. После этого с ним сядем и решим его судьбу. Какая бы она ни была, важно оставаться открытым и правильным.
32-летний Кирилл Гоцук, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Пари НН" с 2020 года, перейдя из самарских "Крыльев Советов" в качестве свободного агента. Нынешний контракт капитана команды истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне Гоцук провел за нижегородцев 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился двумя забитыми мячами.
"Пари НН" занимает 12-е место в турнирной таблице по итогам первой части сезона 2024/2025. Нижегородская команда набрала 16 очков в 18 турах РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдиректор "Пари НН": мы понимаем огромную значимость и вклад Гоцука
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о ситуации с истекающим контрактом капитана команды Кирилла Гоцука.
Фото: ФК "Пари НН"