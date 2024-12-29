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Веретенников: любой команде РПЛ не так просто играть с "Акроном"

Экс-игрок сборной России Олег Веретенников оценил выступление "Акрона" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Любой команде РПЛ не так просто играть с "Акроном". Соглашусь, что тольяттинцы играют в свой футбол, но они достаточно много пропускают. Если "Акрон" найдёт баланс между атакой и обороной, будет выглядеть увереннее в таблице и по набору очков, - передает слова Веретенникова "Чемпионат".

"Акрон" в этом сезоне в 18 турах одержал шесть побед и потерпел восемь поражений, в четырех поединках тольяттинцы поделили очки с соперниками. "Акрон" с 22 очками в активе располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

На данный момент РПЛ ушла на зимний перерыв. После возобновления чемпионата "Акрон" в рамках 19-го тура в гостях сыграет с "Пари НН", матч пройдет 1 марта, начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.

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