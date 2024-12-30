- Сейчас слишком рано оценивать и делать выводы о работе Станковича. Не делать же это после каждого матча. Все оценивается по окончании сезона. Задача "Спартака" — чемпионство, если выполнят задачу, значит, правильно. Если нет, другой вопрос, - передает слова Филимонова "РБ Спорт".
Красно-белые под руководством Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержали 11 побед и трижды проиграли, в четырех поединках "Спартак" поделил очки со своими соперниками. Клуб с 37 очками в активе располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от первого места на два балла.
"Спартак" свой следующий матч в РПЛ проведет против "Оренбурга", встреча 19-го тура пройдет 2 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.
Филимонов: задача "Спартака" - чемпионство, выводы о работе Станковича нужно делать после сезона
Александр Филимонов, в прошлом голкипер столичного "Спартака", высказался о работе наставника красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ