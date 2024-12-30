- Сложно оценивать. Если смотреть на стабильность в том и в этом сезоне, то это Мусаев. Они и в том чемпионате выступили хорошо, и сейчас идут стабильно высоко, - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
"Краснодар" в 18 турах текущего сезона РПЛ одержал 11 побед и потерпел шесть поражений, в одном матче подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью. "Краснодар" с 39 баллами в активе ушел на зимнюю паузу, находясь на первой строчке в турнирной таблице.
В первом матче после возобновления РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграет против "Крыльев Советов", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало поединка запланировано на 19:30 мск.
Глушаков считает Мусаева лучшим тренером РПЛ в 2024 году
Российский футболист Денис Глушаков ответил, какого тренера считает лучшим в РПЛ в уходящем году.
Фото: ФК "Краснодар"